جهاد جريشة يدير مباراة بوروندى والجابون بتصفيات أمم إفريقيا...

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جدة - عمرو شويل يدير الدولي المونديالي المصري جهاد جريشة مباراة بوروندي والجابون بالمجموعة الثالثة بتصفيات أمم أفريقيا مصر ٢٠١٩ بالجولة الأخيرة يوم 23 مارس الجاري ببوروندي وهي المباراة التي يتحدد علي نتيجتها الفريق الثاني المتأهل من المجموعة بجانب المنتخب المالي الذى حسم التأهل لأمم 2019. يمتلك منتخب بوروندي ٩ نقاط ومنتخب الجابون ٧ نقاط في حين للمنتخب المالي ١١ نقطه له مباراة سهلة مع جنوب السودان. يعاون جريشة في اللقاء تحسين أبو السادات مساعد أول وأحمد حسام مساعد ثاني وابراهيم نور الدين حكم رابع .

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