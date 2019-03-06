شكرا لقرائتكم ممنوع الأقتراب أو التصوير من ميسي في ودية المغرب والأرجنتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عدد من الشروط القاسية على منتخب المغرب، من أجل الموافقة على مشاركة ليونيل ميسي قائد التانجو، في المباراة الودية التى ستجمع الطرفين يوم 26 مارس الجاري بمدينة "طنجة".

وفقاً لتقرير فرنسى نشرته صحيفة "الأخبار" المغربية، إن الإتحاد الأرجنتينى أرسل خطابا رسميًا إلى نظيره المغربي طالب فيه بعدم مساس لاعبى المغرب بليونيل ميسي وتجنب الإحتكاك الخشن معه وعدم طلب إلتقاط أية صورة شخصية معه أو المطالبة بتبادل القمصان.

وتضمنت مطالب الإتحاد الأرجنتينى، حرص المنظمين على إبعاد الجماهير عن نجم منتخب التانجو، ومنع طلبات الحصول على "سيلفي" معه طوال فترة وجوده في المغرب، وعدم إجراء أي حوار صحفي أو تلفزيوني مع البرغوث الأرجنتيني في المغرب إلا إذا رغب نجم برشلونة في ذلك.

وفي المقابل، يشترط الإتحاد المغربى مشاركة ميسي مع منتخب الأرجنتين في المباراة لمدة 60 دقيقة على الأقل ، وأوضحت الصحيفة، أن مشاركة ليونيل ميسي ضد أسود الأطلسي ستكلف خزينة الإتحاد نصف مليون دولار.

يذكر أن ميسي لم يشارك مع منتخب الأرجنتين منذ إقصائه من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا أمام فرنسا.