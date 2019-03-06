شكرا لقرائتكم أوتيرو: أتمنى الاستمرار مع الوحدة.. وسنشارك آسيوياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف الفنزويلي رومولو أوتيرو، لاعب فريق الوحدة، دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالمسابقة القوية، لاسيما وأن معظم الأندية المشاركة تمتلك مستوى فنيا عاليا وهو ما يزيد من قوة المنافسة.

وقال أوتيرو في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: لم يتبق على منافسات الدوري سوى شهرين، لذا أسعى لتقديم أفضل ما لدي للوحدة، ومحاولة الفوز بالبطولة أو التواجد في المراكز الثلاثة الأولى بهدف المشاركة الآسيوية.

ولفت إلى أن أهم ما يميز لاعبي الوحدة الروح الجماعية، خاصة من قبل علي النمر والعتيبي، وأضاف: أحب الضحك كثيرا للخروج من ضغط المباريات، هذه الأجواء تعجبني وأحب أن أقوم بالمقالب لزملائي.. والأجواء في السعودية جميلة ولا تختلف عن البرازيل .. فقط في اللغة.

وواصل: عملت على تنمية وتطوير موهبة التصويب منذ الصغر بمساعدة والدي، وساهم انضمامي إلى فريق محترف وإلى المنتخب الأول في تطويرها، وأنا سعيد جدا لأكون ضمن المصنفين في العالم بقوة ودقة التصويب وهذا الأمر يدفعني دائما إلى تطوير هذه الموهبة.

وأكد أوتيرو أنه يرغب بالاستمرار مع الوحدة، لاسيما وأن الفريق استعاره من أتلتيكو منيرو البرازيلي، وأردف: سعيد بالمساهمة ببعض انتصارات الفريق ولعل أهمها الانتصار على الأهلي ، وهنالك اختلاف في أسلوب المدربين الذين تعاقبا على تدريب الفريق، لأن فابيو هادئ في التعامل ولديه طريقته في التدريبات، بعكس المدرب ميدو الذي يتمتع بالشدة والقوة بسبب كونه لاعبا سابقا.