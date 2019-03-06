شكرا لقرائتكم سولشاير: نحن نتألم.. ولن نخرج بسهولة أمام سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى أولي غونار سولشاير المدرب النروجي لمانشستر يونايتد الإنجليزي تفاؤله بحظوظ فريقه في التأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم دخوله الى مباراة يوم الأربعاء ضد باريس سان جرمان الفرنسي وهو في وضع لا يحسد عليه، لاسيما من ناحية الغيابات التي طالت مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز بسبب الاصابة.

وخسر رجال سولشاير لقاء ذهاب الدور ثمن النهائي على ملعبهم "أولد ترافورد" بهدفين نظيفين، ما يجعل مهمتهم يوم الأربعاء في "بارك دي برانس" صعبة للغاية على الرغم من أنه سبق للنادي الباريسي أن أهدر أفضلية أكبر بكثير قبل عامين حين فاز في الدور ذاته على برشلونة الإسباني 4-صفر ذهابا ثم عاد وخسر ايابا 1-6.

وتطرق سولشاير يوم الثلاثاء في مؤتمره الصحافي إلى ما حصل قبل عامين مع النادي الباريسي، قائلا: نحن جميعا نتذكر النتيجتين، وبالتالي هناك الكثير من الأمثلة عن فرق نجحت في قلب نتائج مماثلة. نحن كفريق، حققنا هذا الأمر عدة مرات، اللاعبون كانوا رائعين في المباريات التي خضناها خارج ملعبنا، لقد فزنا على تشلسي، أرسنال، توتنهام، ما يمنحنا الإيمان بقدرتنا على تكرار ذلك.

وسافر يونايتد إلى باريس وهو يفتقد 10 لاعبين بسبب الاصابة أو الإيقاف، آخرهم أليكسيس سانشيز الذي يعاني من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب نحو ستة أسابيع بحسب ما كشف سولشاير ، وأوضح النروجي :كانت إصابة بالغة في الركبة سترغمه على الغياب أربعة أو ستة أسابيع. نتمنى له أن يتعافى سريعا. وكان سانشيز خرج من الشوط الثاني في المباراة التي فاز فيها يونايتد بصعوبة على ساوثمبتون 3-2 نهاية الأسبوع الماضي في الدوري المحلي، وانضم الى عدد كبير من اللاعبين المصابين في صفوف الفريق، أبرزهم الفرنسي أنطوني مارسيال، جيسي لينغارد والإسبانيان خوان ماتا وأندير هيريرا، فيما يغيب صانع الألعاب الفرنسي بول بوغبا للإيقاف بعد طرده في الذهاب.

واضطر سولسكاير لاستدعاء خمسة لاعبين شبان من أكاديمية النادي إلى التشكيلة الرسمية للمباراة هم الهولندي تاهيث تشونغ، جيمس غارنر، أنجل غوميز، مايسون غرينوود وبراندن وليامس، ورغم هذه الغيابات، بدأ سولشاير متفائلا، وقال: بإمكاننا التعامل مع الوضع، نملك فريقا جيدا، أننا لا نقارب أي مباراة على أنها قضية خاسرة رغم نتيجة الذهاب في "أولد ترافورد.

وتابع: بالتأكيد نحن نضع أنفسنا تحت ضغط أن باستطاعتنا القيام بذلك، لكني أعتقد بأن الضغط الخارجي لم يعد موجودا. الجميع يتوقع أن نودع، أن نخرج بسهولة، لكن ذلك التفكير لا يحصل مع لاعبي مان يونايتد. نحن نتألم، أعتقد بأننا أصبنا في كبريائنا خلال المواجهة الأخيرة معهم ، وبالتالي سنرى لاعبين يقدمون كل ما لديهم.