تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن إصابة حمدى فتحى بمزق فى الخلفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلع الجهاز الطبى بالنادى الأهلى على الأشعة التى أجراها حمدى فتحى لاعب وسط الفريق، وأعلن مسئولو الأهلى أن الأشعة أثبتت إصابته بمزق فى العضلة الخلفية ويحتاج للتأهيل لفترة تترواح من 4 إلى 6 أسابيع. ويغيب حمدى فتحى عن قائمة الفريق التى ستواجه فيتا كلوب الكونغولى السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وكان الخليج 365 قد أكد إصابة حمدى فتحى بمزق فى العضلة الخلفية سيغيبه عن تدريبات ومباريات الأهلى لمدة شهر ونصف.

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