شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر نتيجة إسلام محارب فى معهد الخدمة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد سوبر كورة بنشر نتيجة لاعب الأهلى إسلام محارب بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، يذكر أن إسلام محارب هو أحد أبناء قرية مسير التابعة لمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وبدأ حياته الكروية فى ناشئى كفر الشيخ قبل الانتقال للنادى الأهلى. ولمعرفة نتيجة إسلام محارب بالترم الأول اضغط هنا..

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