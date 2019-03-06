شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تستضيف كأس مصر للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكارتيه برئاسة محمد الدهراوى إقامة بطولة كأس مصر، فى الفترة من 23 حتى 26 أبريل المقبل بمحافظة أسوان. ومن المقرر أن يشارك فى البطولة جميع الهيئات والأندية الرياضية التى تمارس اللعبة، على مستوى محافظات الجمهورية. يذكر أن الكاراتيه يستعد للمشاركة فى بطولة البحر المتوسط التى تقام بتركيا الشهر المقبل.

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