شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يجري أشعة على الحوض لتحديد مدة غيابه عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى صلاح محسن مهاجم الأهلى أشعة على العضلة الضامة اليوم الأربعاء، وكان صلاح محسن قد غادر مران الفريق أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة.

وتحدد الأشعة التي يجريها صلاح محسن حجم الإصابة ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة المقبلة.

ويغيب صلاح محسن عن مباراة فريقه المقبلة أمام فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.