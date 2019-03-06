شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يتسلم نصف مليون جنيه من وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين الدفعة الثانية من دعم وزارة الشباب والرياضة للاتحاد، الخاص بالإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

وتبلغ قيمة الدفعة الثانية من الدعم الصادر من الوزارة للاتحاد 500 ألف جنيه، يتم صرفها فى الإعداد للأولمبياد من معسكرات وبطولات دولية.

من جانبه أكد مطيع فخر الدين أن المبلغ دخل فى الحساب البنكى للاتحاد، بعد أن حولته الوزارة، حيث إن الدعم يتم تسلمه عن طريق دفعات، يتم تسلمها على فترات.

يذكر أن مصر فازت بتنظيم البطولة العربية للناشئين والشباب والمقرر إقامتها فبراير المقبل بشرم الشيخ.