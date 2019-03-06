شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الاسماعيلى يعلن موقف المصابين من موقعة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للاسماعيلى أن موقف ثلاثى الفريق محمد صادق ومحمود عبد العاطى “دونجا” ومحمود متولى لم يحسم بعد ،مشيرا إلى أن هناك صعوبة فى لحاقهم بمواجهة مازيمبى.

ويستضيف الدراويش الفريق الكونغولى يوم الجمعة القادم بالاسكندرية لحساب الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى.

وأضاف عبد العزيز بأن محمد مجدى قلب الدفاع سنقوم بوضع جبيرة جديدة على اصابعيه الذين تعرضا للكسر وهناك محاولات مكثفة لتجهيزه لتلك المباراة ، موضحا بإن طارق طه الظهير الأيسر بات جاهزا بعد تماثله للشفاء من الاجهاد.