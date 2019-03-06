شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصن لاعبيه ضد الملاريا فى رحلة الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد خالد محمود طبيب الأهلى موعدا يوميا للبعثة للتطعيم ضد الملاريا طوال فترة تواجدها فى الكونغو، وشدد محمود على جميع أفراد البعثة بضرورة تناول التطعيمات بشكل يومى طوال مدة التواجد فى الكونغو، تفاديا لمرض الملاريا الأكثر انتشارا هناك.

ويستعد الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.