شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تشكل لجنة لمناقشة تعديل مكافآت أولمبياد الشباب مع وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل لجنة لعقد جلسات مع مسئولى وزارة الشباب والرياضة لمناقشة تعديل مكافأة أبطال أولمبياد الشباب، التى أقيمت بالأرجنتين للحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبروزنية، والمراكز من الرابع إلى الثامن.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد اعتمد 7 ملايين و171 ألف جنيه، لصرف مكافآت أبطال بعثة مصر التى شاركت فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والتى احتلت خلالها البعثة المصرية المركز الـ22 فى جدول ميداليات الدورة، محتلة المركز الأول على الدول الأفريقية والعربية فى جدول الميداليات، بعدما حصدت 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين و7 ميداليات برونزية.