الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا 6 أيام بالإسكندرية.. اقرأ التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى معسكر مطول بالإسكندرية اعتبارا من غد الخميس حتى السفر إلى تونس يوم 13 مارس الجارى. ويستعد الفريق لملاقاة مازيمبى الكونغولى يوم الجمعة المقبل بدورى أبطال أفريقيا باستاد برج العرب يعقبها مواجهة محلية أمام سموحة يوم الثلاثاء قبل أن تغادر البعثة بعدها بـ24 ساعة إلى تونس استعدادا لمباراة الأفريقى منتصف هذا الشهر فى آخر مباريات الفريق بالبطولة القارية. وفضل الجهاز الفنى الاستمرار بالمدينة الساحلية من أجل تجنب شعور اللاعبين بالإرهاق فى ظل ضغط المباريات المحلية والأفريقية.

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