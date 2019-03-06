شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: الإجهاد والقائمة الأفريقية سبب تراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع أحمد قناوى المدرب العام للإسماعيلى تراجع النتائج بدورى أبطال أفريقيا والمسابقة المحلية إلى الإجهاد، ونقص عدد اللاعبين بالقائمة الأفريقية.

وحصد الدراويش نقطة وحيدة فى مرحلة المجموعات بعد خوض 4 مباريات أمام فرق (شباب قسنطينة "مباراتين" ومازيمبى والأفريقى).

وأضاف قناوى "نعانى بشكل كبير من الإجهاد الذى يؤدى لتكرار إصابات اللاعبين، بجانب قلة عدد اللاعبين المقيدين فى القائمة الأفريقية".

وواصل "هناك أندية أخرى طالبت بتأجيل مباريتها بسبب الإجهاد أيضا، ولم يعترض أحد رغم الكم الكبير لقوائمها من حيث عدد اللاعبين".

واستكمل مدرب الإسماعيلى "سنلعب بشعار الفوز بدون شك، نتطلع لتحسين مظهر الفريق بالبطولة فى المباراتين المتبقيتين أمام مازيمبى والأفريقى".

وأتم حديثه قائلا "خضنا ثلاث مباريات من العيار الثقيل مؤخرا أمام شباب قسنطينة وطلائع الجيش ولدينا مثلهم مع مازيمبى وسموحة والأفريقى".

ويستضيف الدراويش منافسه الكونغولى يوم الجمعة قبل أن يواجه فريق سموحة الثلاثاء، ثم يسافر إلى تونس لملاقاة بطلها الأفريقى منتصف هذا الشهر".