شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك يتفوق على الأهلى بانتصار وحيد خارج أرضه أفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الزمالك انتصارا وحيداً خارج أرضه على بترو أتلتيكو الأنجولى فى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية أعاد له الأمل نحو الصعود لدور ربع النهائى من الكونفدرالية الأفريقية، بعد النتائج السلبية للفريق فى أول 3 جولات بالهزيمة من جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى أول جولة ثم التعادل على أرضه فى مباراتين متتاليتين بنتيجة 1 / 1 أمام نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى، قبل أن يتفوق على الأخير بملعبه فى العاصمة الأنجولية "لوندا" ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط ويحتل بهم المركز الثالث خلف المتصدر نصر حسين بـ7 نقاط ويليه جورماهيا بـ6 نقاط ثم الزمالك وفى المؤخرة بترو أتلتيكو.

المفارقة جاءت فى انتصار الزمالك خارج أرضه أنه الفوز الثانى للأندية المصرية حتى الآن فى المنافسات الأفريقية هذا الموسم خارج الأرض ونستعرض فى التقرير التالى نتائج الفرق المصرية الأربعة خارج أرضهم.

الأهلى بدون أى فوز خارج أرضه

الأهلى المتواجد فى دورى أبطال أفريقيا بدأ المنافسات خارج أرضه بمواجهة جيما أبا جيفار الإثيوبى على استاد أديس أبابا وتعرض الفريق الأحمر للخسارة بهدف نظيف وكانت ثانى مبارياته خارج أرضه، وتأهل لدور المجموعات بفضل الفوز فى الذهاب بثنائية نظيفة وفى دور المجموعات خاض الأهلى حتى الآن مباراتين خارج أرضه شبيبة الساورة الجزائرى وتعادل معه الفريق الأحمر بنتيجة 1 / 1 ثم خسر الأهلى خارج أرضه من سيمبا التنزانى بهدف نظيف.

إجمالاً تعرض الأهلى للخسارة هذا الموسم خارج أرضه فى البطولة الأفريقية فى مباراتين وتعادل فى مباراة وسجل الفريق هدفا وحيدا وسكنت شباكه هدفين، لكن يتصدر الأهلى مجموعته بفضل فوزه على ملعبه فى مباراتين، ويمتلك 7 نقاط فى رصيده وخلفه سيمبا التنزانى بـ6 نقاط ثم شبيبة الساورة بـ5 نقاط وفى المؤخرة فيتا كلوب الكونغولى بـ4 نقاط.

الإسماعيلى يحقق انتصارا وحيد خارج أرضه

الإسماعيلى حقق فوزا وحيدا فى مشواره بالنسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا خارج أرضه حينما افتتح مبارياته بمواجهة لو ميساجير بطل بوروندى على ملعب الأخير وفاز الدراويش بهدف نظيف سجله طارق طه ثم تعرض للخسارة خارج أرضه من القطن الكاميرونى بهدفين مقابل هدف، لكنه صعد إلى دور المجموعات بفضل فوزه فى الذهاب بثنائية نظيفة وفى مرحلة المجموعات تعرض الإسماعيلى فى الخسارة من مازيمبى فى الكونغو بثنائية نظيفة ثم هُزم الدراويش مجددا فى الجزائر من النادي الرياضي القسنطينى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويحتل الدراويش المركز الأخير فى مجموعته بنقطة وحيدة وودع البطولة "فلكياً"، إجمالاً حقق الإسماعيلى فى النسخة الحالية فوزاً وحيداً خارج أرضه وتعرض للخسارة فى 3 مباريات وسجل لاعبى الدراويش 4 أهداف خارج أرضهم وسكنت شباكهم 7 أهداف.

الزمالك يحقق أول انتصار خارج أرضه فى دور المجموعات

أما الزمالك كانت بدايته خارج أرضه أمام القطن التشادى وتعرض الفريق الأبيض للخسارة بثنائية نظيفة وكان الفريق الأبيض قد فاز فى الذهاب بسباعية نظيفة ثم تعادل خارج أرضه مع اتحاد طنجة سلبياً وفى مرحلة المجموعات تلقى الزمالك خسارة جديدة خارج أرضه من جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين، ونجح مؤخراً فى الفوز خارج أرضه أمام بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف نظيف، إجمالاً فاز الزمالك خارج أرضه فى النسخة الحالية من الكونفدرالية مرة وحيدة وتعادل فى مثلها وتعرض للخسارة فى مباراتين وسجل لاعبى الفريق الأبيض خارج أرضهم 3 أهداف وسكنت شباكهم 6 أهداف.

المصرى يتعادل سلبيا مع بطل بوركينا ويودع الكونفدرالية

ودع المصرى البورسعدى بطولة الكونفدرالية مبكرا رغم نجاحه فى تحقيق التعادل خارج أرضه بدون أهداف مع ساليتاس البوركينابى، لكن خسارة الفريق البورسعيدى على ملعبه بثنائية نظيفة أطاحت به مبكرا من الكونفدرالية.