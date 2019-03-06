شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة تجبر الأهلى على التدريب ليلاً قبل مواجهة فيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجبر درجة الحرارة المرتفعة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على التدريب ليلاً، خلال مدة إقامة الفريق فى الكونغو، قبل مواجهة فيتا كلوب المقرر إقامتها السبت المقبل، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلى 3 مرات فى الكونغو الأولى مساء اليوم بعد وصول الفريق ظهراً، على أن يؤدى الفريق الأحمر حصتين تدريبيتين غداً الخميس وبعد غد الجمعة على ملعب الشهداء الذى يستضيف المباراة.