صحيفة سويسرية: جروس بين المرشحين لتدريب جراسهوبرز.. لكن الزمالك حائلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية سويسرية، أن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، يعد من بين عدة مدربين سيكون أحدهم مديرًا فنيًا لفريق جراسهوبرز خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة بليك السويسرية واسعة الانتشار، إلى أن جراسهوبرز قرر إقالة تورستن فينك المدير الفني، وماتياس والتر المدير الرياضي، لتبدأ رحلة البحث عن بديلين لهما.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي السويسري تفكر في عدة أسماء، منهم من سبق له العمل في النادي بالفعل أو وجوه جديدة لم تظهر معه.

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ووضعت بليك، كريستيان جروس، بين الأسماء المرشحة لتدريب جراسهوبرز، إلى جانب يوب هاينكس، فيليكس ماجات، توماس شاف، أولريش فورتي، بيارلويجي تامي وبرنارد شالانديس.

إلا أنها شددت على أن جروس قد لا يكون متاحًا لتدريب جراسهوبرز في الفترة الحالية، بسبب ارتباطه بتعاقد ساري مع الزمالك، مما يؤثر على اسهمه في تولي المهمة.

وسبق لجروس أن تولى تدريب جراسهوبرز في الفترة من 1993 وحتى 1997، ليقوده للتتويج بطلًا للدوري السويسري في موسمين، إلى جانب تحقيق لقب واحد لكأس السوبر المحلي.