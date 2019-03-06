الكاف: أجايي "كَذّب" شائعات الرحيل عن الأهلي بالتألق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي تقريرًا عن مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب ضمن الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا، وركز على النيجيري جونيور أجايي.

كانت بعثة النادي الأهلي قد غادرت الأرض المصرية، خلال الساعات الماضية، صوب الكونغو الديمقراطية لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت.

وذكر الكاف فيه تقريره أن الأهلي يعول على النيجيري جونيور أجايي الذي يواصل تقديم مستويات مميزة رفقة القلعة الحمراء.

وأضاف التقرير أن اللاعب غاب عن صفوف الأهلي منذ يوليو الماضي وقت أن تلقى إصابة أبعدته لفترة طويلة ليفقد الفريق جهوده في دوري أبطال إفريقيا والتي خسرها أمام الترجي التونسي نوفمبر الماضي.

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وأكمل التقرير أن الإصابة جعلت الشكوك تحوم حول بقاء الفتى النيجيري في صفوف الفريق، قبل أن يعود أجايي في يناير ويرفض الشائعات التي تحدثت عن رحيله.

ونجح أجايي منذ العودة من الإصابة الطويلة أن يُسجل 5 أهداف وأن يصنع هدفًا.

وأضاف التقرير أن المدرب مارتن لاسارتي يُعول على أجايي أن يحول تألقه على الصعيد المحلي إلى الصعيد الإفريقي.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط فيما يحتل سيمبا 6 وشبيبة الساورة 5 فيما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير برصيد 4 نقاط.