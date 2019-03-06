محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكدت تقارير إعلامية غانية، أن النادي الأهلي المصري مستعد لدفع مبلغ مليون و500 ألف دولار من أجل التعاقد مع البوركيني سونيه يعقوبو مهاجم أشانتي كوتوكو.
ووفقًا لما ذكره موقع غانا سوكر نت، فإن الأهلي أبدى اهتمامًا بضم مهاجم الفريق الغاني، مع وجود النية لدفع 15 ألف دولار كراتب شهري للاعب.
وشدد الموقع أنه وفقًا للمعلومات التي حصل عليها، فإن المبلغ المتوقع دفعه من جانب الأهلي سواء لكوتوكو أو اللاعب سيقابلان بسعادة من الطرفين.
وأوضح الموقع أن إدارة النادي الغاني لن تكون مستعدة للتفريط في اللاعب الذي يعد من العناصر الأساسية، إلا أن المبلغ المعروض قد يُسهل الأمور.
ونجح المهاجم صاحب الـ26 عام في تسجيل هدف واحد خلال النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي البطولة التي يشارك بها كوتوكو في الموسم الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع غاني يكشف.. صفقة جديدة قد يحسمها الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.