محمد شعبان : هداية ملاك تقفز ٣٠ مركز في عام واحد

قال محمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو و المشرف على إعداد لاعبة المنتخب الوطني هداية ملاك، أن البطلة المصرية تقدمت في التصنيف الأولمبي ٣٠ مركز في عام واحد و ذلك في منافسات وزن -٦٧ كجم الذي انتقلت للعب فيه في نهاية عام ٢٠١٧.
و قال شعبان : « في مارس عام ٢٠١٨ كانت هداية ملاك تحتل المركز ال ٥٣ في التصنيف الأولمبي لوزن -٦٧ كجم و اليوم استطاعت صاحبة برونزية أولمبياد ريو أن تحتل المركز ال ٢٢ في تصنيف شهر مارس لعام ٢٠١٩ ».
و أوضح شعبان أن هداية ملاك استطاعت تحسين تصنيفها بعد أن حصدت العديد من الميداليات في البطولات الدولية المصنفة من قبل الاتحاد العالمي
و تخضع صاحبة برونزية أولمبياد ريو ٢٠١٦ (-٥٧ كجم)، لبرنامج إعداد قوي بتمويل الرعاة تحت
و أضاف شعبان أن تأثير برنامج الإعداد القوي تحت قيادة أحد أساطير التدريب في التايكوندو ظهر بشكل واضح على المستوى الفني لهداية. فقد تطور مستواها الفني بشكل كبير خلال هذا العام و استطاعت خلال فترة وجيزة تثبيت أقدامها في هذا الميزان، حيث استطاعت الفوز على العديد من الأبطال العالميين أصحاب التصنيف المتقدم.
و أنهى شعبان تصريحاته قائلًا : هداية ملاك تخطو بخطى ثابتة في مشوارها نحو التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ و تحسين تصنيفها قبل خوض منافسات بطولة العالم المقررة في مايو المقبل في مانشستر، خاصةً أنها حققت ٩٥٪ من النقاط المخصصة من البطولات المفتوحة لعام ٢٠١٩ في شهرين فقط.
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