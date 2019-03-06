محمد شعبان : هداية ملاك تقفز ٣٠ مركز في عام واحد

قال محمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو و المشرف على إعداد لاعبة المنتخب الوطني هداية ملاك، أن البطلة المصرية تقدمت في التصنيف الأولمبي ٣٠ مركز في عام واحد و ذلك في منافسات وزن -٦٧ كجم الذي انتقلت للعب فيه في نهاية عام ٢٠١٧.

و قال شعبان : « في مارس عام ٢٠١٨ كانت هداية ملاك تحتل المركز ال ٥٣ في التصنيف الأولمبي لوزن -٦٧ كجم و اليوم استطاعت صاحبة برونزية أولمبياد ريو أن تحتل المركز ال ٢٢ في تصنيف شهر مارس لعام ٢٠١٩ ».

و أوضح شعبان أن هداية ملاك استطاعت تحسين تصنيفها بعد أن حصدت العديد من الميداليات في البطولات الدولية المصنفة من قبل الاتحاد العالمي

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للتايكوندو. حيث استطاعت العام الماضي حصد ٤٠ نقطة أي الحد الأقصى المسموح تحصيله من البطولات الدولية المصنفة من قبل الاتحاد العالمي G1 و G2. و ذلك بعد أن توجت بذهبية بطولة روسيا المفتوحة، و فضية كرواتيا المفتوحة، و برونزية مصر الدولية، و برونزية كأس الرئيس بالمغرب، و برونزية ريجا المفتوحة بلاتفيا، و أنهت موسم ٢٠١٨ بذهبية فرنسا المفتوحة. كما شاركت في بطولتي الجائزة الكبرى تايوان و مانشستر. و مع بداية هذا الموسم استمرت هداية في برنامجها التدريبي تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الصربي و استطاعت أن تبدأ الموسم بقوة حيث توجت بذهبية قبرص المفتوحة، ثم ذهبية مصر الدولية، و اخيرا برونزية امريكا المفتوحة و ذلك بسبب تعرضها للإصابة خلال مباراة نصف النهائي.

و تخضع صاحبة برونزية أولمبياد ريو ٢٠١٦ (-٥٧ كجم)، لبرنامج إعداد قوي بتمويل الرعاة تحت

إشراف لجنة اسشارية و بموافقة اللجنة الفنية للإتحاد المصري للتايكوندو. حيث بدأت برنامجها التدريبي شهر يونيو ٢٠١٨ بخوض معسكر إعداد مع المنتخب الصربي تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الصربي دراجان جوفيك، أحد اساطير التدريب في رياضة التايكوندو في العالم و الذي استطاع خلال فترة توليه مسئولية قيادة المنتخب الصربي الحصول على ميداليتين أولمبيتين و ٧ ميداليات ببطولات العالم و ١١ ميدالية ببطولات اوروبا و ١٠ ميداليات ببطولات الجائزة الكبرى.

و أضاف شعبان أن تأثير برنامج الإعداد القوي تحت قيادة أحد أساطير التدريب في التايكوندو ظهر بشكل واضح على المستوى الفني لهداية. فقد تطور مستواها الفني بشكل كبير خلال هذا العام و استطاعت خلال فترة وجيزة تثبيت أقدامها في هذا الميزان، حيث استطاعت الفوز على العديد من الأبطال العالميين أصحاب التصنيف المتقدم.

و أنهى شعبان تصريحاته قائلًا : هداية ملاك تخطو بخطى ثابتة في مشوارها نحو التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ و تحسين تصنيفها قبل خوض منافسات بطولة العالم المقررة في مايو المقبل في مانشستر، خاصةً أنها حققت ٩٥٪ من النقاط المخصصة من البطولات المفتوحة لعام ٢٠١٩ في شهرين فقط.