كاف يختار جهاد جريشة لاداراة مباراة بوروندي والجابون بتصفيات افريقيا

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، لاداراة مباراة بوروندي والجابون والتي ستقام يوم 23 مارس الجاري في بورندي ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثه بتصفيات أمم أفريقيا مصر ٢٠١٩. أمم أفريقيا مصر ٢٠١٩. ويعاون جريشه في اداراة اللقاء، كل من تحسين أبو السادات مساعد أول وأحمد حسام مساعد ثاني وإبراهيم نور الدين حكما رابعا. وتعد مباراة حاسمة حيث تحدد نتيجتها الفريق الثاني المتأهل من المجموعه بجانب المنتخب المالي الذ حسم التأهل بعدما تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة في حين يملك منتخب بوروندي ٩ نقاط ومنتخب الجابون ٧ نقاط ويتزيل السودان ترتيب المجموعة.

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