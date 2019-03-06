الرجاء في مهمة صعبة أمام الحمام بديربي مطروح في دوري القسم الثاني

تنطلق في الثالثة عصر اليوم الأربعاء مباريات الجولة 21 من دوري القسم الثاني بمجموعة بحري، حيث يستضيف الرجاء شقيقه الحمام ، علي الملعب الفرعي ببرج العرب بناءً علي قرار لجنة مسابقات القسم الثاني بنقل المباراة من ملعب عز الدين يعقوب بالنادي الأوليمبي.
وتُعدُ المباراة مهمة لكلا الفريقين خاصة الرجاء الذي يبحث عن العودة لقمة المجموعة التي غاب عنها قبل نهاية الدور الأول ، فيما تُستكمل باقي مباريات الجولة عصر غدٍ الخميس يدخل الرجاء اللقاء برصيد 33 نقطة جمعها من10 فوز ، 3 تعادل ، بجانب 7 خسائر وضعته في المركز السادس ، وتسببت سوء النتائج في الفترة الأخير لرحيل أحمد عاشور ومن بعده محمد إبراهيم من القيادة الفنية للرجاء ، وكذلك إستقالة سمير سعد المدرب العام للفريق ، فيما رفض سعد أبوصندوق رئيس النادي إستقالة عبدالمولي مهني المشرف العام علي الكرة ،ويأمل طارق محجوب المدير الفني للرجاء في حصد نقاط المباراة الثلاث للخروج
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