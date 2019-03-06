وادي دجلة: تجربة جونيس ستفيد المنتخب فى مونديال 2022

أكد ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة أن المدرب اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق مستمر حتى عام 2022 ولن يرحل فى الفترة القادمة مهما كانت النتائج، موضحاً أن جونيس أحدث طفرة فى وادى دجلة وغير أسلوب كرة القدم بالنادى بداية من فريق 12 سنة وحتى الفريق الأول.

وأضاف: تجربة جونيس ستفيد المنتخب

الوطنى فى مونديال 2022 فهناك جيل قادم فى وادى دجلة يجيد اللعب الحديث وسيكون له دور مهم مع المنتخب مثلما حدث مع محمد محمود صانع الألعاب الذى انضم للأهلى قبل إصابته فى الرباط الصليبى وسيتكرر الأمر مع أكثر من لاعب واعد.

وعبر جونيس عن سعادته بالفوز الذى حققه دجلة على إنبى بثنائية دون رد فى الجولة 25 للدورى، موضحاً أن فريقه قدم مباراة قوية وأكد أنه لا يستحق الوضع الحالى بجدول الترتيب باحتلال المركز الثانى عشر وكان من الطبيعى أن ينافس على المربع الذهبى لولا رحيل العناصر الأساسية.

وأوضح أنه ليس قلقاً على الإطلاق من شبح هبوط فريقه لدورى القسم الثانى مؤكداً أن وادى دجلة سيتطور للأفضل مع توالى المباريات.