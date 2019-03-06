مانشستر يونايتد في مهمة انتحارية أمام سان جيرمان وروما يخشى مفاجآت بورتو

يترقب عشاق الكرة العالمية، فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، موقعتين من العيار الثقيل، فى إياب الدور ثمن النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا، حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على باريس سان جيرمان فى «حديقة الأمراء»، ويستضيف بورتو البرتغالى فريق روما الإيطالى على ملعبه الشهير «الدراجاو».

وتبدو مهمة مانشستر يونايتد صعبة للغاية لتعويض النتيجة التى حققها على ملعبه فى لقاء الذهاب، حيث فاز الفريق الباريسى بنتيجة (2-0)، رغم أنه لعب بدون نجميه نيمار دا سيلفا وإديسون كافانى.

ويصعب أيضًا من مهمة مانشستر الغيابات الكبيرة التى تحاصر الفريق، حيث يخسر جهود 10 من أهم لاعبيه دفعة واحدة فى تلك المباراة، لأسباب مختلفة، ولكن يطغى على معظمها شبح الإصابات، الذى سيضاعف من صعوبة مهمته.

ومن المقرر عدم مشاركة نجمه الفرنسى بول بوجبا، لسابق حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الذهاب، كما أن هناك 9 لاعبين آخرين لديهم مشاكل صحية وعضلية، ستعوق مشاركتهم.

وحددت أسماء هؤلاء النجوم كالتالى: التشيلى أليكسيس سانشيز، الفرنسى مارسيال، الصربى ماتيتش، الإنجليزى لينجارد، الإسبانى ماتا، ومواطنه هيريرا،

الإيطالى دارميان، والإنجليزى جونز، والإكوادورى فالنسيا، بجانب قرب عودة راشفورد من الإصابة.

وعلق النرويجى سولسكاير، مدرب مان يونايتد على تلك الحالة الغريبة من الغيابات قبل المواجهة المرتقبة، قائلًا: «بالطبع نحن فى وضعية صعبة لسابق خسارتنا على أرضنا بثنائية، وسنواجه فريقًا جيدًا، ولدينا حمل ثقيل كذلك بسبب تلك الغيابات، بالطبع الأمر أشبه بـ جبل يجب علينا تسلقه، ولكن لدى ثقة فى نوعية لاعبينا، دعونا نرى ما سيحدث».

وكان يونايتد قد تمكن بصعوبة من الفوز على ساوثهامتون، فى مباراته الأخيرة بالبريميرليج، وحول تأخره إلى فوزٍ فى آخر الدقائق، فى مباراته التى جرت على مسرح الأحلام بالسبت الفائت.

وينتظر أن يدفع سولسكاير بالتشكيل التالى: دى خيا فى حراسة المرمى، وفى الدفاع: سمولينج - ليندلوف - لوك شو - آشلى يونج، وفى الوسط: موكتمناى - فريد- سانتوس، وفى الهجوم: سانشيز - لوكاكو - راشفورد.

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فى المقابل، الفريق الباريسى وضع

قدمه الأولى فى دور الثمانية بفوزه ذهابا، ليصبح أول فريق فرنسى يحقق الفوز فى ملعب «أولد ترافورد».

ويعيش باريس حالة معنوية هائلة حيث يتصدر الدورى الفرنسى بـ71 نقطة وبفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه ليل، ليقترب من حسم اللقب للموسم السابع على التوالى.

وما يعزز من حظوظ الفرنسيين فى التأهل لدور الثمانية، أن باريس سان جيرمان لم يخسر أمام ضيوفه الإنجليز سوى مرة واحدة مقابل 4 انتصارات و4 تعادلات، حيث كانت الخسارة الوحيدة أمام تشيلسى بثلاثية دون رد فى مرحلة المجموعات لموسم 2004-2005.

وينتظر أن يعتمد توخيل على التشكيل التالى: آريولا فى حراسة المرمى، وفى الدفاع: كورزاوا – كيرير – ماركينيوس – مونييه، وفى الوسط: باريديس - ديابى – الفيش، وفى الهجوم: نكوكو – مبابى – ديماريا.

وفى نفس الجولة، ستكون هناك مواجهة بين بورتو الذى سيستضيف روما (وصل للدور نصف النهائى للبطولة العام الماضى) بعد خسارة الأول على ملعب (الأولمبيكو) بهدفين مقابل هدف.

ويمر روما بظروف صعبة بعد أن خسر أمام لاتسيو على ملعب الاولمبيكو فى الجولة الأخيرة بالدورى الإيطالى، وتجمد رصيد روما عند 44 نقطة فى المركز الخامس.

والفريق البرتغالى فى إمكانه التأهل للدور التالى إلا أن «الذئاب» يجيدون التعامل فى مثل هذه المواقف وهذا ما رآه الجميع العام الماضى بعدما تمكنوا من إقصاء برشلونة وتأهلوا لنصف النهائى.