رياضة | تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ29

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ29 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الليجا التابعة للاتحاد الإسباني موعد مباريات الجولة التاسعة والعشرين من البطولة والمقرر لها يوم 29 مارس المقبل. وجاءت مواعيد مباريات الجولة 29 كالتالي: الجمعة 29 مارس: جيرونا - بيلباو الساعة 9 مساءا السبت 30 مارس: خيتافي - ليجانيس الساعة 1 ظهرا برشلونة - إسبانيول الساعة 4:15 عصرا سيلتا فيجو - فياريال الساعة 6:30 مساءا ألافيس – أتلتيكو مدريد 8:45 مساءا الأحد 31 مارس : ليفانتي - إيبار الساعة 12 ظهرا فاليكانو - بيتيس الساعة 2:00 عصرا اشبيلية - فياريال الساعة 4:15 مساءا بلد الوليد - سوسيداد الساعة 6:30 مساءا ريال مدريد - هويسكا الساعة 8:45 مساءا