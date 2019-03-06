رياضة | تشكيلة مانشستر يونايتد وباريس المتوقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة مانشستر يونايتد وباريس المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاستقبال فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

نشر الموقع الرسمي لليويفا تشكيلة باريس المتوقعة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: بوفون

خط الدفاع: كيرير، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، برنات

خط الوسط: فيراتي، ماركينيوس، ألفيس

خط الهجوم: دراكسلر، مبابي، دي ماريا

فيما سيدخل اليونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: دي خيا

خط الدفاع: يونج، ليندلوف، سمولينج، لوك شو

خط الوسط: فريد، بيريرا، دالوت، ماكتومناي

خط الهجوم: لوكاكو، راشفورد