رياضة | 4 أسماء حديث جماهير ريال مدريد بعد الفضيحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أسماء حديث جماهير ريال مدريد بعد الفضيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مشجعو نادي ريال مدريد الإسباني عن غضبهم التام من خروج الفريق يوم أمس من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي.

وخسر فريق ريال مدريد الإسباني 4-1 في لقاء الأمس بملعب البرنابيو ليودع البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 5-3 بعدما فاز في الذهاب 2-1.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن هناك 4 أسماء كانت حديث جماهير الريال أثناء الخروج من ملعب البرنابيو بعد توديع دوري الأبطال.

الأسم الأول هو رونالدو، تحدث الجماهير عن رحيل رونالدو والذي احدث فجوة كبيرة في الفريق دون التعاقد مع لاعب مميز لخلافته في الخط الهجومي.

الأسم الثاني هو سولاري، حملت الجماهير الخسارة للمدرب لعدم تدخله من على الخطوط لإصلاح كوارث الفريق حيث كان لديه سيبايوس على مقاعد البدلاء ولم يقرر مشاركته على حساب توني كروس.

الأسم الثالث هو مورينيو: طالبت الجماهير عودة المدرب من جديد لقيادة الفريق حتي يظهر اللاعبين بمستوي جيد مرة اخري.

الأسم الرابع هو بيريز رئيس النادي، الجماهير لم تحمله مسئولية كبيرة في الإقصاء من دوري الأبطال بعدما ألمحوا لنجاحه في تحقيق العديد من الألقاب في السنوات الماضية أبرزها التتويج بأربعة ألقاب دوري أبطال في عهده.