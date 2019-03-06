رياضة | لويس سواريز يحتفل بسقوط ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لويس سواريز يحتفل بسقوط ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني بسقوط نادي ريال مدريد الإسباني أمام أياكس أمستردام الهولندي برباعية ووداع دوري أبطال أوروبا.

وكتب لويس سواريز هداف برشلونة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أهنئكم على هذا الانتصار، دائما أياكس في قلبي"

كيف توقع زين الدين زيدان الموسم الكارثي لريال مدريد

توقع زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني بالموسم الكارثي الذي يعيشه الفريق الملكي بودع دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي وكأس ملك إسبانيا أمام برشلونة والابتعاد عن المنافسة على الدوري.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد قام ببناء جيله الذهبي الذي سيطر على لقب التشامبيونزليج خلال 6 أشهر، ولكن يوم 5 مارس 2019، شهد أسوأ سقوط في تاريخ الميرنجي، بعد أن تعرض لخسارة مذلة أمام أياكس على ملعب البرنابيو.

وأكدت الصحيفة أن زيدان شعر بما يمكن أن يحدث للملكي هذا الموسم، وحذر فلورنتينو بيريز رئيس النادي من الأمر، وأخبره أنه لن يصبح قادرًا على قيادة الفريق ما لم يعاد تأسيسه من جديد خاصة أن هناك مؤشرات على الانهيار ظهرت في موسم 2017-2018.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد لم يكن مستعدًا لخطوة رحيل كريستيانو رونالدو الذي خفض قيمة الشرط الجزائي الخاص به إلى 100 مليون يورو مطلع عام 2018.

كما أن ريال مدريد فشل في تعويض زيدان من خلال اختيار جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري لخلافته في الموسم الحالي.

ويدرك مشجعو ريال مدريد، واقع فريقهم في الموسم الحالي، لكنهم ينتظرون فترة أفضل مقبلة يستطيع خلالها الميرنجي استعادة توهجه من جديد.

وأوضحت الصحيفة أن فاران وكاسيميرو وناتشو وتوني كروس قدموا نسخة باهتة، مقارنة بالأسماء التي مثلت الميرنجي خلال السنوات الخمس الماضية.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أنه حان الوقت لإجراء مراجعة واتخاذ قرارات كبيرة ومؤلمة داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

دي يونج يعري برشلونة أمام ريال مدريد

أبدى فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي سعادته بفوز فريقه على ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ورد دي يونج لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية على سؤال حول ما إذا تلقى تهنئة لاعبي برشلونة الإسباني عقب المباراة: "لم أنظر لهاتفي بعد".

وكشف دي يونج عن أن لاعبي برشلونة طالبوه بالفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وهو ما تحقق بالفوز برباعية في إياب دور الـ16 للبطولة.

لاعب غائب يتحمل سقوط ريال مدريد أمام أياكس

حمل سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني غياب سيرجيو راموس قائد الفريق الخيارة برباعية أمام أياكس أمستردام الهولندي برباعية في دوري أبطال أوروبا.

وافتقد ريال مدريد إلى راموس، والذي عوقب بالإيقاف لتلقيه بطاقةً صفراءً، ثم ضاعف له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العقوبة إلى مباراتين نظير اعترافه بتعمّده الحصول على الإنذار.

وقال سولاري لقناة "موفيستار" التلفزيونية: "دون الحديث بشكل سيء عن أي من لاعبينا، فإننا بكل تأكيد افتقدنا قائدنا راموس.. ما يجب أن نفعله هو أن نحتفظ بأكبر قدر ممكن من الهدوء في مثل هذه اللحظة الصعبة، والتعامل معها بأفضل شخصية.. مدريد أكبر منا جميعا، ودائما ما يعود أقوى".

كوارث ريال مدريد تتوالى بعد فضيحة أياكس

توالت مصاب نادي ريال مدريد الإسباني بعد الفضيحة التي هزت أرجاء ملعب سانتياجو برنابيو، إذ ودّع الفريق الملكي دوري أبطال أوروبا، إثر خسارته (4-1) أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب ثمن نهائي البطولة.

وتلقى ريال مدريد خبرًا حزينًا بانضمام الويلزي جاريث بيل لاعب المرينجي، إلى قائمة اللاعبين المصابين خلال مباراة فريقه أمام أياكس أمس الثلاثاء.

وتعرض بيل للإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعد شعوره بآلام شديدة في الكاحل الأيمن، المنطقة التي عانى من الإصابات المتكررة بها خلال المواسم السابقة.

ونزل الجناح الويلزي بديلا للوكاس فاسكيز في الشوط الأول، بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ خلال المباراة أدت إلى خروجه من الملعب وسط الدموع.

بينما خرج فينيسيوس باكيا كذلك في الشوط الأول لتعرضه لكدمة شديدة في شظية الساق الأيمن، لينزل مكانه ماركو أسينسيو.

ويخضع اللاعبون الثلاثة اليوم الأربعاء لمزيد من الفحوصات للوقوف على مدى خطورة إصاباتهم.

فضيحة سيرجيو راموس أثناء هزيمة ريال مدريد

انشغل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني خلال مباراة فريقه أمام أياكس امستردام الهولندي بتصوير فيلم وثائقي عن قصة حياته رغم الخسارة المريرة للملكي برباعية ووداع دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن راموس توجه لغرفة اللاعبين قبل انطلاق اللقاء وحفزهم ، لكنه أثناء المباراة كان مشغولًا بتصوير فيلم وثائقي عن مسيرته، حيث تواجدت الكاميرات لتصوير ردود أفعال راموس خلال المباراة وضمها للفيلم التسجيلي.

وغاب راموس عن المشاركة في مباراة الإياب بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الذهاب.

سانتياجو سولاري يرفض الاستقالة من تدريب ريال مدريد

رفض سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد الاستقالة من منصبه بعد الخسارة برباعية أمام أياكس أمستردام الهولندي ووداع دوري أبطال أوروبا.

وقال سولاري عقب الخسارة 5-3 في مجموع مباراتي دور الستة عشر أمام تشكيلة أياكس الشابة: ”لم أحضر إلى هنا من أجل الاستسلام ولا أفكر في أي شيء من هذا القبيل“.

وأضاف سولاري: "لا يمكنني تقييم عملي فيجب أن نتصرف كمحترفين وسنخوض التدريب بشكل طبيعي".

ريال مدريد يحطم أسطورة سانتياجو برنابيو

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني أسوأ سجل له على ملعبه سانتياجو برنابيو هذا الموسم إذ فاز في 6 مباريات في الموسم الجاري، 4 منها في الدوري الإسباني وهو الوضع الذي لم يحدث منذ 19 عاماً خاصة أنه خسر 13 مباراة.

وخسر ريال مدريد 3 مرات متتالية على البرنابيو في لحظة حاسمة بالموسم وكانت أمام جيرونا وبرشلونة (الأخير في الكأس والليجا)، بشكل أبعد النادي الملكي عن حلم التتويج بالليجا بخلاف تعرضه للإقصاء من كأس الملك.

ولم يسبق وخرج ريال مدريد مهزوماً من على ملعبه لثلاث مباريات متتالية في كل البطولات منذ 15 عاماً وتعرض الريال لثمان هزائم في 26 جولة بالليجا ليقترب من 10 هزائم الذي أنهى به موسم 2008-2009، بل إن 6 من هذه الهزائم كانت على ملعب البرنابيو، وهي المسألة التي لم تحدث منذ موسم 1999-2000 وحينها خسر ريال مدريد في ثماني جولات بالليجا، ست منها على ملعب البرنابيو.

ريال مدريد يطيح بمدربه

استقر نادي ريال مدريد على الإطاحة بمدربه سانتياجو سولاري بعد خسارة مباراتي الكلاسيكو أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جماهير ريال مدريد حملت أسباب هزيمتي الفريق أمام برشلونة للعديد من الأسماء داخل تشكيلة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، الذي لم يسلم هو الآخر من الانتقادات ولن يستمر في النادي الملكي.

وتضمن تقرير الصحيفة الرياضية الإسبانية أسماء توني كروس وجاريث بيل وكاسيميرو وكريم بنزيما لعدم الظهور بالمستوى المأمول في الكلاسيكو أمام برشلونة.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.