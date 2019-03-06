رياضة | رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يوقع عقوبة صارمة على مدرب توتنهام

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معاقبة ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام بعد توجيه تهمة سوء السلوك على تصرفه في مباراة بيرنلي.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد وجه تهمة سوء السلوك لمدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو بعد احتجاجه على قرارات التحكيم في مباراة بيرنلي والتي خسرها توتنهام 2-1.

ذكرت شبكة سكاي سبورت، أن الاتحاد الإنجليزي قرر تغريم ماوريسيو بوتشيتينو 10000 جنيه إسترليني مع إيقافه مباراتين على التوالي في الدوري.

وبالتالي تأكد غياب بوتشيتينو عن مباراتي توتنهام أمام فريق ساوثهامبتون وليفربول وسيتواجد في مدرجات الملعب لمشاهدة الفريق بدلاً من مرافقة الجهاز الفني على مقاعد البدلاء.