رياضة | برشلونة يبتعد عن صفقة يوفيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يبتعد عن صفقة يوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي انتراخت فرانكفورت الألماني تفعيل بند شراء الصربي يوفيتش من بنفيكا البرتغالي تمهيداً لبيعه في الصيف المقبل.

وتلقى الصربي يوفيتش العديد من العروض من كبار أوروبا خلال الفترة الماضية بعد تألقه الواضح مع فرانكفورت بالدوري الألماني وهو ما دفع النادي لتنفيذ بند خيار الشراء من بنفيكا بعد نهاية الإعارة.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو، إنه بالرغم من طرح اسم يوفيتش على طاولة تعاقدات برشلونة بالفترة الماضية إلا أن إدارة النادي لم تتحرك بعد بشكل رسمي في الصفقة.

واضافت الصحيفة، أن تباطئ برشلونة في صفقة يوفيتش قد يجبر فرانكفورت على مناقشة الخيارات الأخري لبيعه في الصيف من أجل الاستفادة المادية.

خروج برشلونة من الصفقة قد يمنح ريال مدريد فرصة ذهبية للتعاقد مع اللاعب بعدما فكر بيريز رئيس النادي في ضمه لتعزيز الخط الهجومي.

الجدير بالذكر أن يوفيتش تم طرحه على برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ بجانب يوفنتوس الإيطالي لضمه في الصيف القادم.