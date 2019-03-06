رياضة | جماهير ريال مدريد تطالب بيريز بالاستقالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير ريال مدريد تطالب بيريز بالاستقالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب عدد من جماهير ريال مدريد التي حضرت الخروج المذل أمام أياكس أمستردام والهزيمة الثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب سانتياجو برنابيو، رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالاستقالة، بعد الخروج من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا

وترى الجماهير المدريدية الغاضبة أن ما حدث للنادي في الأسبوع الأخير، يكفي لإنهاء عمل بيريز على رأس إدارة النادي، لاسيما أن الفريق خرج من البطولات الثلاث الرئيسية للموسم.

وخرج ريال مدريد من نصف نهائي كأس الملك بعد الهزيمة من برشلونة في الإياب على سانتياجو برنابيو 3-0، ثم خسر الأبيض أمام غريمه الكتالوني 1-0 في الليجا السبت الماضي ليتسع الفارق بينهما إلى 12 نقطة، ثم خرج اليوم من دوري الأبطال بعد الهزيمة 4-1 أمام أياكس،رغم أنه لم يكن بحاجة إلا لهدف وحيد يفوز به أو حتى الخسارة بهدف ليتأهل لربع نهائي البطولة القارية بعد فوزه في الذهاب في أمستردام 2-1.

وهتفت جماهير الريال الغاضبة خلال المباراة مطالبة باستقالة فلورنتينو بيريز وكان ذلك هو الهتاف الرئيسي للجماهير وهي تتابع السقوط المدوي للريال للمرة الثالثة في أسبوع على ملعبه، علما بأنه سقط أيضا أمام جيرونا في الليجا في أول مباراة له بعد فوزه على أياكس ذهابا.

وبدأ الريال موسمه بتخبط إداري كبير تسبب في رحيل نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، وكذلك رحيل المدير الفني زين الدين زيدان، ولم يتمكن المدير الفني الجديد لوبيتيجي من مسايرة تألق زيدان، حتى أقيل بعد الهزيمة الثقيلة أمام برشلونة في كامب نو -في غياب ميسي- 5-1، بينما استبدله رئيس النادي فلورنتينو بيريز بسانتياجو سولاري المدير الفني لفريق كاستيا (الرديف)، ولم يتمكن الأرجنتيني من إعادة الفريق للمسار الصحيح، بل دخل في مشكلات عدة مع النجوم، إيسكو ومارسيلو وبيل، لتسوء النتائج بشكل مريع انتهى بخسارة كل شيء.