رياضة | دي يونج لـ"راموس": قلت لك ستندم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج لـ"راموس": قلت لك ستندم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أياكس الهولندي في إقصاء نظيره ريال مدريد يوم أمس من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في ملعب البرنابيو 4-1 ليتأهل بمجموع المباراتين 5-3 بعدما خسر على أرضه في الذهاب 2-1..

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن فرانكي دي يونج نفذ طلب برشلونة بإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا بعدما طلب منه مسؤولو برشلونة قبل التوقيع معه في هولندا بإقصاء ريال مدريد من البطولة.

واضافت الصحيفة، أن دي يونج نفذ وعده الثاني عندما أبلغ راموس في تصريحات سابقة بأنه سيندم حال إقصاء ريال مدريد من البطولة في إشارة لتعمده الحصول على بطاقة صفراء في لقاء الذهاب وهو ما تسبب في توقيع عقوبة من اليويفا وإيقافه لمدة مباراتين.

ً واشارت الصحيفة إلى أن دي يونج لعب مباراة كبيرة يوم أمس في ملعب البرنابيو أثبت للجميع جدراته واحقيته في الانتقال لبرشلونة بداية من الموسم الجديد.

خروج ريال مدريد من دوري الأبطال زاد الطين بالة على الفريق خاصة بعد خروجه من الكأس على يد برشلونة وخسارة اثنين كلاسيكو على التوالي بجانب ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري بسبب اتساع الفارق مع المتصدر برشلونة .