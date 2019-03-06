رياضة | الكشف عن تفاصيل إصابة ثلاثي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل إصابة ثلاثي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشخيص الطبي لسلسلة إصابات ثلاثي ريال مدريد بعد الخسارة الكارثية على يد أياكس أمستردام بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوربا.
وفي ليلة تجريد ريال مدريد من لقب دوري أبطال أوروبا ، تعرض الثلاثي لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور وجاريث بيل لإصابات مختلفة أمام أياكس.
وأعلن الصحفي الإسباني براديو كادينا كوبي ميغيل أنخيل دياز ، الجزء الطبي لإصابة ثلاثي الريال عقب نهاية اللقاء بفوز أياكس 4-1.
- لوكاس فاسكيز يُعاني من إصابة في الفخذ.
- فينيسيوس جونيور يُعاني من ضربة قوية في الساق.
- جاريث بيل يُعاني من إلتواء قوي في الكاحل الأيمن.