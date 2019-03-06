رياضة | الكشف عن تفاصيل إصابة ثلاثي ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشخيص الطبي لسلسلة إصابات ثلاثي ريال مدريد بعد الخسارة الكارثية على يد أياكس أمستردام بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوربا.

وفي ليلة تجريد ريال مدريد من لقب دوري أبطال أوروبا ، تعرض الثلاثي لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور وجاريث بيل لإصابات مختلفة أمام أياكس.

وأعلن الصحفي الإسباني براديو كادينا كوبي ميغيل أنخيل دياز ، الجزء الطبي لإصابة ثلاثي الريال عقب نهاية اللقاء بفوز أياكس 4-1.