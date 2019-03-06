البكر: التأجيل يخدم دولا على حساب أخرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

حذر النائب السابق لرئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المختص في المسابقات والإحصاءات الكروية نعيم البكر، لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من اتخاذ قرار بتأجيل منافسات دور الـ 16 لدوري الأبطال إلى أغسطس المقبل، بحجة أن هناك منتخبات ستشارك في بطولة كوبا أمريكا (قطر واليابان) وأمم أفريقيا.

وقال البكر إن القرار سيكون لمصلحة دول على حساب أخرى. وكتب في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الشخصي في تويتر «إعلان التغيير بعد رفع القوائم يؤدي إلى ضرر فرق كثيرة في عدم الاستفادة من مواجهات دور الـ 16 في موعده السابق». وأضاف «البداية المبكرة جدا للموسم المقبل ستجعل بعض اللاعبين المحترفين دون إجازة سنوية». وقال أيضا: النقطة الأهم بعد التعديل هي الموافقة على تعديل فترات التسجيل للبطولة، بحيث يكون هناك مجال لاستبدال بعض اللاعبين في دور الـ 16 مع التعديل قبل دور الـ 8 في حال التأهل، حيث إن فترة التسجيل لا تزال مفتوحة محليا، موضحا أن في حال عدم صدور قرار التعديل فستكون قائمة اللاعبين الحالية هي نفسها التي ستلعب مرحلة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وحدد البكر إيجابية قرار التعديل الآسيوي فيما لو تم انتهاء الموسم مباشرة بعد دوري المجموعات وعدم الانتظار لمدة شهر لحين يلعب دور الـ 16.