الآسيوي ينوي تأجيل دور الـ 16 لدوري الأبطال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كوالامبور

طلبت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أعضائها بشكل عاجل إبداء الآراء حول تأجيل مباريات دور الـ 16 من النسخة الحالية لدوري الأبطال، لتنطلق في أغسطس بدلا من يونيو.

وقال مصدر باللجنة إن اللجنة استقبلت عددا من طلبات تأجيل انطلاقة دور الـ 16 نظرا لأن موعده سيتزامن مع بطولتي أمم أفريقيا وكوبا أمريكا 2019، وهو ما يعني غياب عدد من اللاعبين عن أنديتهم في هذا الدور لارتباطاتهم مع منتخبات بلدانهم. وقد خوطب أعضاء لجنة المسابقات لإبداء الآراء تمهيدا لاتخاذ القرار.

وأضاف «القرار سيتم اتخاذه بالتصويت كما هو المتبع وتم إعطاء الأعضاء فرصة الرد حتى الاثنين 11 مارس سواء بالموافقة من عدمها وإبداء أسباب الرفض أو الملاحظات».

وحول السلبيات التي ستواجه تطبيق القرار في حالة اتخاذه، قال المصدر «ستبقى فقط مسألة فتح فترات التسجيل وهذا الأمر تم أخذه بالحسبان بالتنسيق مع دائرة المسابقات من أجل الحفاظ على مصالح الأندية، حيث سيجري فتح فترة التسجيل وفق المقترحات التي تعود بالفائدة على الأندية المشاركة ولا تتسبب بأي ضرر عليها».

ويبلغ عدد أعضاء لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي 19 عضوا، منهم 18 يحق لهم التصويت، حيث تتواجد العضوة كريستينا داليسيوا كعضو مراقب من شركة لاجاردير سبورتس الفرنسية، المالك الحصري لحقوق الاتحاد الآسيوي.