روما يتطلع لاستعادة توازنه على حساب بورتو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ روما

يتطلع روما إلى استعادة توازنه سريعا عندما يلتقي أمام مضيفه بورتو البرتغالي اليوم في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن مني بهزيمة ثقيلة 0-3 أمام جاره لاتسيو في الدوري الإيطالي السبت الماضي ضمن المرحلة الـ 26.

ويخوض روما المباراة متمتعا بأفضلية الفوز 2 - 1 في مباراة الذهاب التي احتضنها على ملعبه في 12 فبراير الماضي، ويطمح إلى انتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية لنفض غبار الهزيمة أمام لاتسيو.

ويقود الثنائي نيكولو زانيولو وإدين دجيكو هجوم روما وسط تطلع جماهير فريق العاصمة إلى استمرار تألق زانيولو (19 عاما) الذي سجل هدفي مباراة الذهاب، وذلك في سادس مشاركة له بدوري الأبطال.

وكان زانيولو قد سجل مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي خسرها روما أمام ريال مدريد 0- 3 بدور المجموعات في سبتمبر الماضي.

كما أن زانيولو الوحيد الوحيد من بين لاعبي روما الذي لم يتلق انتقادات عقب مباراة لاتسيو، والتي شكلت أسوأ استعداد ممكن لمواجهة بورتو، وقد أبقت روما على بعد 3 نقاط من أقرب المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وتحوم الشكوك حول مشاركة قائد الفريق، المخضرم دانييلي دي روسي (35 عاما) في ظل مشكلات يعاني منها في الركبة.

وتتطلع جماهير روما إلى صحوة من جانب خافيير باستوري، المنضم للفريق قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قيمتها 24 مليون يورو (27 مليون دولار)، والذي تعرض لإصابة في بداية الموسم وشارك في 4 مباريات فقط بالدوري منذ ديسمبر الماضي إلى جانب مباراة واحدة في دوري الأبطال.

ويتوقع حضور 2500 من مشجعي روما في مباراة اليوم التي عززت الشرطة البرتغالية احتياطات تأمينها نظرا لقوة المنافسة والتوتر المنتظرين.