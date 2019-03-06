بايرن ميونخ يمدد تعاقده مع سيرج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أمس تمديد فترة تعاقده مع اللاعب سيرج جنابري لمدة 3 أعوام، ليستمر بذلك ضمن صفوف الفريق حتى عام 2023.

وقال مدير الكرة في النادي حسن صالح حميديتش «سيرج واحد من الأسلحة الشابة لدينا ويشكل جزءا مهما من مستقبل بايرن ميونخ، مقتنعون بأننا سنستمتع كثيرا بوجوده معنا».

وانضم جنابري (23 عاما) إلى بايرن قادما من فيردر بريمن عام 2017، لكنه قضى الموسم الماضي ضمن صفوف هوفنهايم بعقد إعارة.

وسجل الألماني الدولي جنابري 6 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم.