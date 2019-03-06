سولسكاير يسعى لتثبيت أقدامه بهزيمة سان جيرمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ لندن

إذا كان أولي سولسكاير ما زال لديه الرغبة في الاحتفاظ بمنصب المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي فإنه لن يجد أفضل من هذه الفرصة لتحقيق مراده، عندما يخرج فريقه لملاقاة مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويتطلع مانشستر للثأر من هزيمته على ملعبه أمام سان جيرمان بهدفين دون رد في مباراة الذهاب الشهر الماضي.

وتعرض مانشستر لهزيمة واحدة فقط خلال 16 مباراة خاضها تحت قيادة سولسكاير الذي تولى منصب المدير الفني بشكل موقت في ديسمبر الماضي.

ومن أجل الإبقاء على الحلم الأوروبي قائما يحتاج مانشستر لتسلق قمة الجبل أمام سان جيرمان.

ولم يفقد سولسكاير الأمل في إسقاط باريس سان جيرمان على أرضه بعد أن نجح في إعادة إحياء روح الفريق، كما أن طريقة لعبه الهجومية أثارت إعجاب اللاعبين والجماهير.

ولم يتعرض مانشستر لأي هزيمة طوال 12 مباراة في الدوري الإنجليزي ليتقدم إلى المركز الرابع، كما صعد لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتغير مانشستر كثيرا عما كان عليه إبان عهد مورينيو، حيث بات يمتلك نزعة الفوز وسط إصرار من اللاعبين على تفادي الهزيمة.

وتزايدت الدعوات في الفترة الأخيرة لتعيين سولسكاير بشكل دائم.