خماسية الاتحاد تقيل مدرب الريان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الدوحة

وافق مجلس إدارة نادي الريان القطري على قبول استقالة المدرب التركي بولنت أويجون بعد الخسارة القاسية 1 - 5 أمام الاتحاد السعودي في الجولة الأولى لدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقدم المدرب استقالته بعد نهاية المباراة مباشرة على الرغم من أنه لم يمض على توليه المهمة سوى فترة قصيرة.

وهنأ بولنت فريق الاتحاد على الفوز، لكنه على الجانب الآخر أكد حزنه الشديد للخسارة الثقيلة بخماسية. وقال في حديثه عن اللقاء «خلال أول 40 دقيقة أدى الريان بشكل جيد وكان هناك تركيز واضح من جميع اللاعبين، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم وكنا الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللقاء، ولكن حدثت بعض الأخطاء والهفوات الفردية بسبب غياب التركيز الذهني، وبدلا من إنهاء الشوط الأول متقدمين خرجنا متأخرين 1 - 2، وفي الشوط الثاني استمرت الأخطاء الفردية التي أدت في نهاية المطاف إلى هذه النتيجة القاسية».