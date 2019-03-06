بيكنباور: قمة البايرن ودورتموند ستحسم اللقب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ميونخ

قال الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ فرانز بيكنباور إنه يعتقد أن لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) لهذا الموسم سيحسم من خلال مباراة القمة التي تجمع حامل اللقب بايرن بضيفه بوروسيا دورتموند المتصدر، في السادس من أبريل المقبل ضمن منافسات المرحلة الـ28 من المسابقة.

وقبل 10 مراحل من نهاية الموسم يحتل دورتموند صدارة البوندسليجا بفارق الأهداف فقط أمام بايرن ميونخ الذي نجح خلال الأسابيع الأخيرة في التغلب على تأخره في وقت سابق بفارق 9 نقاط عن دورتموند. ويرى بيكنباور أن الحفاظ على لقب البوندسليجا هذا الموسم سيكون بالنسبة لبايرن بمثابة إنجاز أكبر من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال بيكنباور (73 عاما) في تصريحات لصحيفة «بيلد» أمس: الدوري في رأيي سيحسم في السادس من أبريل عبر المواجهة مع دورتموند، ولقب الدوري هو الأكثر أهمية من وجهة نظري.

ويتأهب بايرن ميونخ في الوقت الحالي لمواجهة ليفربول الإنجليزي المقررة في الأسبوع المقبل في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي.

وعن اعتبار لقب البوندسليجا أكثر أهمية من دوري الأبطال، قال بيكنباور «الوصول للقمة بعد 34 مباراة يعني ما هو أكثر من تجاوز عدد قليل من المباريات الحاسمة».

وأثنى بيكنباور على لاعب خط الوسط المدافع خافي مارتينيز، قائلا إنه يلعب دورا بارزا في العروض القوية التي يقدمها بايرن حاليا.