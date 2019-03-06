مدرب ومهاجم التعاون الأفضل في الجولة الـ 22

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طار التعاون بجائزتي أفضل مدرب ولاعب في الجولة الـ 22 الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حصد المدير الفني، البرتغالي بيدرو مانويل، جائزة أفضل مدرب، فيما نال مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا جائزة أفضل لاعب. أما جائزة الجمهور المثالي فذهبت إلى جمهور الأهلي.

وتوج مانويل بجائزة أفضل مدرب، وهي المرة الثالثة، بعد أن نجح في قيادة فريقه إلى تحقيق فوز عريض على الاتفاق 4 - 1 في المباراة التي جرت في أرضه وبين جماهيره على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حيث أعادت النتيجة سكري القصيم إلى المركز الرابع (39 نقطة) بفارق نقطة واحدة عن الشباب الثالث (40 نقطة). وسبق أن حقق مانويل الجائزة في الجولتين الـ 10 والـ 18.

ويعود فوز الكاميروني لياندر تاوامبا بجائزة أفضل لاعب في الجولة لتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في مرمى الاتفاق، وهو ما أهله لاعتلاء قائمة هدافي الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 18 هدفا، متقدما بفارق هدف عن وصيفه، مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

ومنحت اللجنة الفنية برابطة دوري المحترفين جماهير الأهلي جائزة الجمهور المثالي في الجولة، وهي عبارة عن درع، لتفاعله في ديربي جدة أمام الند التقليدي الاتحاد، ودفع الفريق إلى التعادل 1 - 1 بعدما كان خاسرا 0 - 1. وسبق أن توجت جماهير الأهلي بالجائزة مرتين في الجولتين الـ 3 والـ 10.