استشفاء النمور بآسيا يقلق خصومه المحليين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

فجر الاتحاد غضبه محليا بانتصار قاري كبير في افتتاحية مواجهاته بدوري أبطال آسيا، عندما تغلب على ضيفه الريان القطري 5 - 1 ضمن مباريات المجموعه الثانية، فبعد أن تأخر بهدف في المباراة التي خاضها دون جماهيره، حول هذا التأخر إلى فوز بنتيجة كبيرة كانت قابلة للزيادة.

وبرهن الاتحاد تحت قيادة مديره الفني العائد إليه مجددا، التشيلي خوزيه سييرا، على قدرته في التعافي السريع من خلال نتائجه ومستوياته في المباراتين اللتين قادهما سييرا، فبعد أن خاض تحت قيادته مباراة قوية على المستوى المحلي أمام الند التقليدي الأهلي وانتهت بالتعادل 1 - 1 الجمعة الماضي، فاز في الثانية على الريان.

وتنتظر جماهير الاتحاد أن يكون للفوز على الريان دافع في مساعدة الفريق في صراع النجاة من الهبوط (المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة)، وأن يحول خصومه في آخر 8 مباريات له في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ضحايا بدءا من الفيحاء الذي يلتقيه الجمعة المقبل في الجولة الـ 23. ومن أصل المباريات الـ 8 المتبقية للفريق في الدوري، سيخوض 5 منها على ملعبه و3 خارجه.

مجرد بداية

وقاد هذا الفوز العريض المدرب سييرا لإبداء سعادته البالغة بما تحقق، مؤكدا أن النتيجة منحته شعورا بالفخر بما قدمه اللاعبون داخل أرضية الملعب.

وأضاف «أنا سعيد للغاية بحالة الانضباط والتوازن في الدفاع والهجوم».

وأوضح سييرا أن الفوز على الريان بخماسية مجرد بداية فقط، مشددا على ضرورة تخطي عقبة الفيحاء في الجولة الـ 23 المقبلة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبينا أنه يمنح الدوري المحلي الأولوية بعد عودته للفريق مرة أخرى.

وزاد «أهتم أولا بتحسين مركزنا في الدوري، ثم التفكير ثانيا في كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا».

فوائد خماسية الريان

كسر عقدة عدم الفوز في جدة معقل الفريق منذ بداية الموسم

مصالحة الجماهير حتى في ظل غيابها عن المباراة

استثمار الحالة المعنوية بدءا من المواجهة المقبلة أمام الفيحاء

اكتساب أسماء شابة ثقة المدرب على حساب الأجانب

استعادة هيبة الفريق آسيويا بعد غياب عامين

زيادة درجة التفاهم بين المدرب واللاعبين

إدخال الرعب في الخصوم المحليين بعد أن كانوا يتطلعون لمواجهته

التخفيف من الضغوط النفسية التي لازمت اللاعبين طويلا

أفضل تهيئة لجميع عناصر الفريق وزيادة التنافس بينهم بحثا عن اقتحام التشكيلة

- الاتحاد والفيحاء

- الاتحاد والحزم

- الفيصلي والاتحاد

- الاتحاد والباطن

- النصر والاتحاد

- الاتحاد والاتفاق

- الاتحاد والفتح

- أحد والاتحاد