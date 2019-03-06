حارس الفتح الأكثر نظافة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

يتصدر حارس الفتح الأوكراني ماكسيم كوفال، قائمة الأكثر محافظة على شباكه نظيفة بواقع 10 مباريات بعد مرور 22 جولة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يليه حارس الشباب التونسي فاروق بن مصطفى ثانيا بالمحافظة على شباكه في 9 مباريات رغم تلقي شباكه أهدافا أقل، حيث تلقت شباك ماكسيم 25 هدفا في حين تلقت شباك بن مصطفى 14 هدفا، فيما حل حارس النصر الأسترالي براد جونز في المركز الثالث، بعد أن نجح في الخروج بشباك نظيفة في 7 لقاءات من أصل 18 مواجهة خاضها مع الفريق، وفقا لأرقام وإحصاءات موقع الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد مهاجم التعاون متصدر قائمة الهدافين الكاميروني لياندر توامبا، ومهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز، ومهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، الثلاثي الوحيد الذي سجل في 10 فرق مختلفة في الدوري.

ويأتي مهاجم الحزم محمد الصيعري في صدارة الهدافين المحليين برصيد 10 أهداف.

ويتصدر مدافع الهلال محمد البريك، قائمة الأكثر صناعة للأهداف من اللاعبين المحليين بصناعته 5 أهداف.