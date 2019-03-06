شكرا لقرائتكم بعد غياب 60 يوماً..محمد الشامى يعود للإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمد الشامى صانع ألعاب الإسماعيلى لتدريبات الفريق الجماعية بعد غياب دام اكثر من 60 يوما.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة فى العضلة الضامة وعضلات البطن خلال لقاء المقاولون العرب الذى شهد الظهور الأول للمدير الفنى للبلجكيى سيدومير يانيفسكى وانتهى بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف يوم 2 يناير الماضى.

وبات اللاعب جاهزا للمشاركة فى مباريات الفريق اعتبارا من مواجهة مازيمبى يوم الجمعة المقبل فى خامس جولات دورى أبطال أفريقيا وذلك حسب رؤية المدير الفنى.