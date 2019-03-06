شكرا لقرائتكم بعد غياب 60 يوماً..محمد الشامى يعود للإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عاد محمد الشامى صانع ألعاب الإسماعيلى لتدريبات الفريق الجماعية بعد غياب دام اكثر من 60 يوما.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة فى العضلة الضامة وعضلات البطن خلال لقاء المقاولون العرب الذى شهد الظهور الأول للمدير الفنى للبلجكيى سيدومير يانيفسكى وانتهى بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف يوم 2 يناير الماضى.
وبات اللاعب جاهزا للمشاركة فى مباريات الفريق اعتبارا من مواجهة مازيمبى يوم الجمعة المقبل فى خامس جولات دورى أبطال أفريقيا وذلك حسب رؤية المدير الفنى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 60 يوماً..محمد الشامى يعود للإسماعيلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.