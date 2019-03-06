شكرا لقرائتكم الاهلى يتدرب على ملعب الشهداء بالكونغو مرتين قبل مباراة فيتا كلوب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتدرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى مرتين على ملعب الشهداء، الذي يستضيف مواجهة فيتا كلوب المقرر اقامتها السبت المقبل والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات فى بطولة دورى أبطال افريقيا.

ويمنح الكاف الحق للفريق الضيف فى التدريب مرتين على ملعب المباراة حال كونه ملعب ترتان، وهو الأمر الذي سيفعله الأهلى قبل مواجهة بطل الكونغو.