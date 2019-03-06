شكرا لقرائتكم "كاف" يحسم مصير إستاد بورسعيد من أمم أفريقيا 15 مارس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحسم الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" مصير ستاد بورسعيد من إستضافة مباريات بطولة أمم افريقيا يوم 15 مارس الجارى.
وتصل لجنة من الكاف إلى مصر يوم 10 مارس الجارى لمعاينة الملاعب المرشحة لإستضافة البطولة، على أن تحسم بعد المعاينة الملاعب الستة النهائية التى تستضيف مباريات البطولة.
كانت أنباء ترددت أمس حول إمكانية إستبعاد استاد بورسعيد من استضافة مباريات البطولة، وقال محمد فضل مدير البطولة ، أنه لم يتم استبعاد ملعب بورسعيد من استضافة مباريات بطولة الأمم الأفريقية القادمة 2019 حتى الآن وإن كان قد تم إبلاغه بوجود بعض المشاكل بمدرجات الملعب وتدخل المحافظ لحلها وتشكيل لجنة من مستشارين كلية هندسة لتحديد مصيره خلال الأيام القادمة.
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