شكرا لقرائتكم راموس ينفعل على لاعبى الريال بعد الخروج المُهين من دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انفعل الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد على زملائه بالفريق بسبب الأداء المتواضع الذي ظهروا عليه في لقاء أياكس الهولندي بإياب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا والخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعبه السنتياجو برنابيو، وتوديع البطولة مبكراً علي الرغم من أنه حامل اللقب في آخر 3 نسخ.

وتواجد راموس في المدرجات بسبب إيقافه من قبل يويفا لحصوله علي الإنذار الثاني في مباراة الذهاب في هولندا.

وودع الريال المنافسات بعد الخسارة في مجموع اللقاءين بنتيجة 5 / 3.



انفعال راموس



انفعال راموس



انفعال راموس



انفعال راموس



لحظة احتفال لاعبى اياكس بالصعود علي حساب الريال