شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ"سان جيرمان" ويونايتد في موقعة حديقة الأمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسى، فى العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء" فى العاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ونشر موقع "هو سكورد" العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، التشكيل المتوقع للشياطين الحمر ونادى العاصمة الفرنسية، حيث جاء كالتالى..

باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جانلويجى بوفون

خط الدفاع: بيرنات، كيمبيمبى، سيلفا، كيرير

خط الوسط: ماركينيوس، فيراتى، آنخيل دى ماريا، دراكسلر، نكونكو

خط الهجوم: كيليان مبابى

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد دى خيا

خط الدفاع: يونج، سمولينج، لينديلوف، لوك شاو

خط الوسط: فريد، ماكتوميناى، بيريرا، راشفورد، دالوت

خط الهجوم: لوكاكو

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد على ملعب مانشستر يونايتد، ويحتاج الشياطين الحمر للفوز بثلاثية للتأهل إلى ربع النهائي.