شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو 6-3-2019 الدون ينقلب على أليجري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار كريستيانو رونالدو يوم 6- 3- 2019 العديد من الأحداث، حيث تنتظره العديد من المواجهات الهامة خاصة أن الموسم قد دخل في الجزء المهم والحاسم، خاصة أننا في انتظار المواجهة الحاسمة بين فريقي اليوفنتوس وأتليتكو مدريد والتي ستحدد مستقبل اليوفي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كيف تأثر ريال مدريد برحيل كريستيانو رونالدو ؟

ومن أخبار كريستيانو رونالدو اليوم أن ريال مدريد يقدم واحدًا من أسوأ مواسمه بعد رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضى، وظهر هذا الأمر بوضوح عند مواجهة غريمه التقليدى الذى واجهه 4 مرات حتى الآن خسر فى 3 وتعادل مرة واحدة.

وظهر ريال مدريد متأثرًا بشدة برحيل كريستيانو رونالدو الذى انتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضى، وقدم موسمًا كارثيًا بعدما فشل فى تصدر الليجا طوال الموسم، وتراجع حاليًا للمركز الثالث بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر، كما ودع كأس الملك من نصف النهائى أمام غريمه التقليدي.

وحقق ريال مدريد مجموعة أرقام سلبية بعد الخسارة من برشلونة فى الدورى والكأس خلال 3 أيام فقط، وجاءت أبرزها كالتالي.

ـ لأول مرة منذ عام 1932 يتفوق برشلونة على ريال مدريد فى المواجهات المباشرة، 96 فوز لبرشلونة مقابل 95 للملكى

ـ لأول مرة يخسر ريال مدريد 6 مباريات على ملعبه فى موسم واحد

ـ لأول مرة يخسر مباراتين على ملعبه فى 72 ساعة من نفس المنافس

ـ لأول مرة يتلقى 4 هزائم متتالية فى الكلاسيكو على سانتياجو برنابيو

ـ لأول مرة منذ 15 عاما يتلقى 3 هزائم متتالية على ملعبه بكل المسابقات

سبب غضب كريستيانو رونالدو من مدربه أليجري

جاء من ضمن أخبار كريستيانو رونالدو اليوم أن صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أشارت إلى أن النجم البرتغالي كان غاضباً من أسلوب مدربه أليجري في مباراة نابولي، حيث ظهر عليه الانزعاج الكبير في غرفة الملابس، بل أنه قام بضرب الحائط ووجه حديثه لزملائه قائلاً: “يجب أن تكون لديكم عقلية هجومية".

ووضعت الصحيفة الإيطالية عنواناً لما فعله رونالدو بـ“كريستيانو رونالدو يغير عقلية يوفنتوس”، مؤكدين أن صاروخ ماديرا يتطلع بجدية لتغيير فلسفة أليجري المرتكزة بشكل دائم على التقوقع في المناطق الخلفية، دون الاهتمام بالجوانب الهجومية التي تكون سبباً رئيسياً في تحقيق الفوز.

أشارت الصحيفة أن “ردة فعل رونالدو القوية بعد مباراة نابولي هزت أركان يوفنتوس، حيث أن النجم البرتغالي قال لزملائه إن إذا كنا نريد بالفعل العودة مرة أخرى أمام فريق أتليتكو مدريد الإسباني، يجب أن تكون لدينا عقلية أوروبية تهتم دائماً بالجوانب الهجومية وتسجيل الأهداف من أجل الفوز، مؤكداً أن التراجع للخلف أمر مرفوض تماماً بل أنه يتسبب في الخسارة وتلقي الأهداف.

وأكدت الصحيفة، إلى أن لقطات الفيديو أظهرت رونالدو وهو يصرخ في وجه أليجري، عندما رأى أنه يحاول أن يمثل الضغط بمفرده على لاعبي نابولي، وقال "مستر".

جدير بالذكر أن اليوفنتوس قد نجح في الفوز على فريق نابولي الإيطالي ليحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة بينما يحتل فريق نابولي المركز الثاني برصيد 56 نقطة، ليفترب اليوفي من حسم اللقب للمرة الثامنة على التوالي والـ34 في تاريخه.

بينما ينتظر الفريق الإيطالي مواجهة حاسمة للغاية أمام فريق أتليتكو مدريد ضمن منافسات إياب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أن اليوفنتوس مطالب بالفوز بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، بعدما تلقي هزيمة ثقيلة في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.