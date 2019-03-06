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شكرا لقرائتكم صحف اسبانيا بعد خروج الريال من دوري الأبطال : هنا يرقد الملكي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فجر فريق أياكس أمستردام كبرى مفاجآت دوري أبطال أوروبا بإقصاء ريال مدريد حامل اللقب في آخر 3 نسخ، من دور الستة عشر بفوزه 4/1 على ملعب سانتياجو برنابيو، ويتأهل بمجموع 5/3 بعدما خسر ذهابا 2/1.
وتصدرت المباراة عناوين الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم حيث قالت صحيفة ماركا على صفحتها الأولى: "هنا يرقد الفريق الذي صنع التاريخ.. نهاية مهينة لإنجازات لا يمكن أن تتكرر" ونشرت صورة لملعب سانتياجو برنابيو الذى شهد انتصار أياكس التاريخي بأربعة أهداف.
وقالت صحيفة "آس" فى صفحتها الأولى: أسبوع مأسوي.. وداع الكأس ودوري الأبطال وفقدان فرصة المنافسة على الليجا. الجماهير هتفت ضد سولاري وبيريز ولصالح كريستيانو.
كما تصدرت نتيجة المباراة غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية تحت عنوان: "لاشئ على الإطلاق.. ريال مدريد يسقط وأياكس يتألق."
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